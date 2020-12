Ambassadeur die na dood echtgenote niet terugkeerde naar Libanon krijgt nieuwe post

Echtgenote ambassa­deur Libanon overleden door explosie Beiroet

8 augustus De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon is overleden, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hedwig Waltmans-Molier lag zwaargewond in kritieke toestand in het ziekenhuis na de explosie in Beiroet van dinsdag. Ministers Blok en Kaag hebben de familie gecondoleerd.