Ambassadeur Hoekstra weigert eerdere uitspraken terug te nemen

Op een persconferentie kort nadat hij vanochtend zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander had overhandigd, ontweek Hoekstra keer op keer vragen van journalisten hierover. ,,Ik ga dit onderwerp niet opnieuw bespreken'', zei Hoekstra.



De nieuwe ambassadeur, die geldt als een vertrouweling van president Trump, noemde zijn eigen uitspraken over de brandende politici en dat er in ons land ‘no-go zones’ eind vorig jaar in een interview met Nieuwsuur ‘nepnieuws’. Vervolgens ontkende hij dat hij dat woord had gebruikt. Hoekstra bood daarna weliswaar in een verklaring via Twitter excuses aan, maar alléén voor het Nieuwsuur-interview.



Hoekstra zegt na de ontstane ophef geen moment te hebben overwogen om zichzelf als ambassadeur terug te trekken. ,,De president heeft mij geselecteerd omdat hij denkt dat ik de juiste man ben voor deze baan. De senaat heeft mijn benoeming bevestigd. Eén interview heeft daar geen impact op'', zei Hoekstra op een vraag van deze krant. ,,Ik ben nu de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in Nederland. Ik ben de hoeder van de verhoudingen tussen onze landen. Het gaat niet langer over mijn persoonlijke opvattingen'', wilde Hoekstra enkel kwijt. ,,Ik heb mijn spijt betuigd en daarmee is het wat mij betreft afgelopen.''



Hoekstra sprak nog een paar woorden Nederlands. Zo begon hij met ‘goedemorgen’. Ook sprak hij warme woorden over het Amerikaanse ereveld Margraten, waar burgers voor ieder graf zorgen. De vriendschap met Nederland is hecht, stelt Hoekstra, met name door de Tweede Wereldoorlog. ,,Als Amerikaanse soldaten in Margaten gaan eten”, begon hij zijn verhaal in het Engels, om daarna over te gaan op Nederlands, ,,en ze vragen de rekening, dan is het al betaald. The Dutch remember.”