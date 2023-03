Ambtenaar blijft ook in modernere eed trouw zweren aan de koning, D66 wil debat: ‘Achterhaald’

Volgens D66-Kamerlid Joost Sneller is het niet meer van deze tijd. ,,Ambtenaren verplichten om trouw te zweren aan de koning is overbodig, achterhaald en verwarrend’’, meent hij. ,,Bij zowel ambtenaren als burgers stuit ‘de koning’ op de meeste weerstand, terwijl het juist belangrijk is dat de gemoderniseerde eed goed aansluit op hun belevingswereld.’’

‘Niet voldoende relevant’

Sneller verwijst naar een flitspeiling van Binnenlandse Zaken, die is gebruikt om de wetstekst te toetsen bij burgers en ambtenaren. Juist de passage ‘Ik zweer trouw aan de koning’ ervaart men als ‘niet voldoende relevant’, concluderen de peilers. Minister Bruins Slot wijdt er echter geen woord aan in haar toelichtende brief aan de Tweede Kamer. In de nieuwe ambtseed, die meer in eigentijdse taal is geschreven, blijft de belofte of trouw aan het staatshoofd dan ook overeind staan.

'Past niet in democratie’

Republiek, voorheen Republikeins Genootschap, is evenmin te spreken over de nieuwe ambtseed. ,,Het pas niet in een democratie om in overheidsdienst trouw te beloven aan één persoon’’, zegt voorzitter Floris Müller. Dat Binnenlandse Zaken in een reactie zegt dat het om de koning als instituut gaat en niet om de persoon, doet er voor Müller niet toe. Volgens hem maken de meeste mensen dat onderscheid niet.

Na het verkiezingsreces wordt geprobeerd de minister naar de Tweede Kamer te krijgen.

De oude tekst luidt als volgt: ‘Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;

Ik zweer/beloof de Koning en de Grondwet trouw te zijn en Nederland als goed ambtenaar te dienen. Dat betekent:

Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet mij daar volledig voor in.

Ik werk integer en behandel iedereen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect.’



