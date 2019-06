Ambtenaren steeds vaker én luxer in businessclass naar Caraïben

Ambtenaren van Nederlandse ministeries vlogen in 2018 bijna 1500 keer naar de bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat kostte ruim 1,6 miljoen euro. Van dat bedrag ging de helft op aan kaartjes voor de luxe businessclass. Vijf jaar eerder, in 2014, was dat percentage nog 45 procent.



Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verstrekt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In 2018 waren er 227 relatief kostbare reizen per businessclass. Dat waren er in 2014 nog 162. In dat jaar werd in totaal 1,1 miljoen euro uitgegeven aan vliegtickets naar de Caraïben.