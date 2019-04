Ambtenaren verbrassen tonnen met telefoon van overheid

Dat blijkt uit een overzicht van integriteitsschendingen bij het ministerie van BZK in 2018 dat in handen is van deze krant. Meer dan tien ambtenaren hebben hun werktelefoon of -tablet gebruikt om te bellen en te internetten in privétijd, wat leidde tot torenhoge rekeningen. De schade loopt van 628 euro tot 14.000 euro per persoon.