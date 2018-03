Amsterdam maakt zich op voor nieuwe revolutie

Jarenlang was de politiek in Amsterdam een dieprood bolwerk. Maar in 2014 slaagde D66 erin de PvdA omver te werpen. Nu dreigt na vier jaar een volgende revolutie in de hoofdstad: D66 kán op 21 maart worden onttroond door GroenLinks.



Die partij wil maar wat graag meeliften op de populariteit van GroenLinks-leider Jesse Klaver, die landelijk voor een recorduitslag zorgde. GroenLinks hoopt daarbij dat D66 kwetsbaar is door het ‘rechtse’ kabinet met VVD, CDA en ChristenUnie waar het sinds oktober in zit. Sterker: de Amsterdamse lijsttrekker Rutger Groot Wassink noemt D66 ‘gewoon een rechtse partij’. GroenLinks staat klaar om de progressieve kiezer met open armen te verwelkomen.



Die verwachting is niet onrealistisch: in een recente peiling in opdracht van Het Parool en AT5 gaat D66 in Amsterdam van veertien naar acht zetels; zes zetels verlies. GroenLinks stijgt van zes naar negen zetels en zou daarmee de grootste partij worden.



D66 doet er intussen alles aan om GroenLinks in de grote steden voor te blijven. Daarvoor gebruikt partijleider Alexander Pechtold een strategie die hij eerder succesvol tegen de PVV van Geert Wilders inzette: de aanval, deze keer op de new kid on the block: peilingslieveling Forum voor Democratie (FvD). Die partij heeft Amsterdam als enige gemeente in Nederland uitverkoren om er deel te nemen.