Amsterdamse BIJ1-kandidaat Cailin Kuit trekt zich terug

Kuit zegt nu in een schriftelijke verklaring op de website van BIJ1 dat een partijgenoot de titel van psychiater heeft toegevoegd aan haar profiel. Ze is wel actief geweest als psychiater, maar dat was meer dan 20 jaar geleden en heel kort.

,,Persoonlijke omstandigheden in combinatie met de bizarre actualiteit hebben Cailin Kuit doen besluiten dat het beter is dat ze zich terugtrekt. Wij steunen haar in deze beslissing en hopen dat ze ons wil blijven informeren op het gebied van zorg en het adresseren van bijvoorbeeld problematische situaties die zich voltrekken sinds de AWBZ is afgeschaft in 2015 en WMO werd", zegt de partij in een verklaring op de website.