Amsterdamse partijen sluiten samenwerking met Forum voor Democratie uit

Voor D66 is FvD-leider Thierry Baudet deze week tijdens een debat met Femke Halsema een grens over gegaan door geen afstand te nemen van 'racistische uitspraken' van een partijgenoot. Yernaz Ramautarsing, de nummer twee op de Amsterdamse lijst, zou meermaals hebben gezegd dat zwarte mensen een lager IQ hebben dan witte mensen. ,,Er past maar één reactie en dat is daar zo duidelijk mogelijk afstand van nemen'', meent Van Dantzig. ,,Maar Baudet deed alsof hij van niets wist. Dan ben je wat ons betreft een racistische wolf in schaapskleren. Ik sluit daarom uit dat D66 met FvD hier gaan samenwerken in een coalitie.''



Ook GroenLinks ziet een samenwerking met de nieuwkomer niet gebeuren. ,,Als je naar het programma kijkt dan zijn ze heel erg rechts. Het zou wel heel onwaarschijnlijk zijn", aldus lijsttrekker Rutger Groot Wassink, die eveneens valt over uitspraken van FvD-leden. ,,Ik heb meerdere keren gevraagd of ze uitlatingen terugnemen. Dat gebeurt niet. Dat maakt dat er geen andere conclusie is dan dat samenwerken onmogelijk is.''



De PvdA sluit zich bij de andere linkse partijen aan. ,,In een advertentie in de krant noemen ze de PvdA zelfs maffia. Ik kan me geen scenario voorstellen waarin we een coalitie met Forum zullen sluiten.''