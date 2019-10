Arbeidsbureau nieuwe stijl kan vastgelopen banenmarkt openbreken

Ons systeem van arbeidsmarktbemiddeling is een chaos. Daarom is het tijd voor een nieuw soort arbeidsbureau: het Werkloket.

De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Enerzijds zien we een groep hoogopgeleide, goed verdienende mensen die relatief makkelijk van baan wisselen. Zij zijn mondig, hebben een goed netwerk en geld om een loopbaancoach in te schakelen. Hier tegenover staat een grotere groep die de middelen, het netwerk of de assertiviteit niet heeft om zich om te scholen of over te stappen naar een ander beroep. Veel van hen hebben het gevoel gevangen te zitten in een slecht betaalde flexbaan en kunnen nergens terecht voor advies en ondersteuning.

Tot 1991 bestond voor deze mensen het arbeidsbureau. Hier hielpen professionele adviseurs met scholingsadvies, beroepskeuzevoorlichting, bemiddeling en algemene vragen over werk. Die arbeidsbureaus zijn wegbezuinigd.

Tegenwoordig kun je pas bij de overheid terecht als je een uitkering hebt. En ook dan is de hulp versnipperd. Mensen met een werkloosheidsuitkering krijgen totaal andere ondersteuning dan mensen met een arbeidsongeschiktheids- of een bijstandsuitkering. Als je werkloos bent maar geen uitkering ontvangt, heb je überhaupt geen recht op ondersteuning.

Het resultaat is dat er op het hoogtepunt van de conjunctuur honderdduizenden mensen werkloos thuiszitten of gevangen zitten in een uitzichtloze baan. En dat terwijl veel werkgevers wanhopig personeel zoeken. Zij zouden deze mensen graag een baan aanbieden, vaak met een bijbehorende opleiding.

Maar ook werkgevers lopen tegen 'het systeem' aan. Per regio is een onoverzichtelijke wirwar van projecten, samenwerkingsverbanden en voorzieningen ontstaan, waardoor zij gefrustreerd afhaken. Ons systeem van arbeidsmarktbemiddeling is een chaos. Wij pleiten voor een modern arbeidsbureau: het Werkloket. Hier kunnen mensen terecht met vragen, ongeacht of ze een baan, een uitkering of geen van beide hebben.

Nieuwe kansen

Het Werkloket helpt vaardigheden onderzoeken, geeft scholingsbudgetten en kan bemiddelen bij werkgevers. Zíj kunnen terecht bij het Werkloket als ze mensen zoeken of met ontslag bedreigde werknemers een soepele overgang naar ander werk willen bieden. Aan 'de achterkant' is het Werkloket een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, leerwerkloketten en de huidige Werkgeversservicepunten. Aan 'de voorkant' is iedereen welkom.