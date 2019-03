Architect Binnenhof ontwierp ook ‘blunderpand’ voor ministeries

Toparchitect Ellen van Loon van het Rotterdamse bureau OMA was verantwoordelijk voor het in 2017 opgeleverde megaministerie aan de Rijnstraat in Den Haag. Over dat gebouw, waarin de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zijn gehuisvest, regent het klachten: ambtenaren vallen van de designtrap, het is er te koud of te heet en de kleuren in het gebouw zijn deprimerend.



Diezelfde Van Loon maakt nu de tekeningen voor de renovatie van de Tweede Kamer. Zij werd in 2017 aangesteld als coördinerend architect voor dit project. De tweede coördinerend architect – Liesbeth van der Pol, die verantwoordelijk was voor de Eerste Kamer – is recent aan de kant gezet vanwege onvrede over haar functioneren, zo onthulde deze krant eerder deze week.