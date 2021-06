Arib ontzegde PVV’er Graus toegang tot Kamer na nieuwe beschuldigingen van misbruik

De affaire rond Graus dijt daarmee verder uit. In februari onthulde NRC dat de Rijksrecherche nieuwe beelden en geluidsopnamen bekijkt waaruit zou blijken dat de PVV’er van het eerste uur zijn ex-vrouw jarenlang heeft aangezet tot seks met zijn persoonlijke beveiligers. PVV-leider Geert Wilders greep na die publicatie niet in omdat hij ‘geen bewijs gezien had’, zo zei Wilders in maart in gesprek met deze site: ,,Ik ga er niet zoveel over zeggen, de zaak is aan het OM. Graus heeft mij gezegd dat het niet klopt.”



Graus (54) zit al sinds de oprichting in 2006 bij de PVV, nu de derde partij van het land. Hij noemt zichzelf ‘de laatste Limburgse ridder’ en werd vooral bekend vanwege zijn parlementaire strijd voor dierenwelzijn. In het verleden raakte hij meermaals in opspraak, onder meer na aangiften in 2003 wegens mishandeling van zijn toenmalige vrouw. Die aangiften werden geseponeerd. Twee jaar geleden kwam Graus onder vuur te liggen vanwege gesjoemel met zijn woonadres, waardoor hij extra toeslagen zou toucheren. Zelf bestreed hij die beschuldigingen. Al die tijd behield Graus het vertrouwen van partijleider Wilders.



Op de eerdere onthullingen over Graus, zijn ex en de beveiligers reageerde toenmalig Kamervoorzitter Arib in februari geschokt - ‘verwerpelijk en onacceptabel als het inderdaad klopt’ - maar ze kon niet ingrijpen: ,,Er is geen werkgever-werknemerrelatie met andere Kamerleden. Bij eerdere incidenten hebben fracties of het betreffende Kamerlid zelf verantwoording afgelegd”, zei ze. ,,De fracties hebben eigenlijk een soort status aparte binnen de Tweede Kamer. Dat is hoe het is, maar in sommige gevallen is dat lastig. Want ieder incident dat daar voorkomt, bij welke fractie dan ook, schaadt natuurlijk het aanzien van het parlement.”