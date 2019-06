Arie Slob: We moeten de eindtoets niet in de schijnwerper zetten

Zzp’er moet minstens 16 euro per uur verdienen

13:30 Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland: ze mogen niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. Met de invoering van een soort minimumloon voor alle zelfstandigen moet dat een stap dichterbij komen.