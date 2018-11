Arnout Hoekstra Europees lijsttrekker SP

De SP heeft ook haar conceptlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen bekendgemaakt. Die wordt aangevoerd door zittend senator Tiny Kox. De leden van Provinciale Staten kiezen op 27 mei volgend jaar een nieuwe Eerste Kamer.



Op de Europese kandidatenlijst staat Jannie Visscher op 2. Zij was vele jaren wethouder in Groningen en Eindhoven, waar ze nu raadslid is. Geert Ritsema, op nummer 3, heeft een lange staat van dienst in internationale organisaties en in de milieubeweging. Hoekstra: ,,Met dit team van kandidaten ga ik graag en met veel vertrouwen de verkiezingscampagne in. Wij gaan ervoor knokken dat de belangen van mensen weer voorop komen te staan. Dat Nederland veel meer eigen keuzes kan maken, in goed overleg met anderen in Europa.’’



De komende maanden worden de conceptkandidatenlijst en het verkiezingsprogramma besproken in alle SP-afdelingen. Op 23 februari wordt op de partijraad de lijst vastgesteld.