Asielcrisis: kabinet zet in op flexwoningen, sluit dwang niet uit

Een kabinetsdelegatie sprak vrijdagochtend opnieuw met de burgemeesters uit het Veiligheidsberaad. Maandagavond leverde een eerste bijeenkomst geen akkoord op. Nu zijn er wel ‘afspraken gemaakt’, stelt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). De details daarvan komen vanmiddag naar buiten.

De asielopvang loopt vast omdat bijna 15.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning niet kunnen doorstromen naar een eigen huis door krapte op de woningmarkt. Deze statushouders houden nu nog schaarse bedden bezet in asielzoekerscentra (azc's). Om hen sneller uit het azc te krijgen, wil het kabinet inzetten op flexwoningen, prefabwoningen die snel geplaatst kunnen worden en een paar jaar kunnen blijven staan.

Fabriekscapaciteit

,,We moeten zo snel mogelijk werk maken van flexibele woningbouw”, zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), die stelde ‘locaties in beeld te hebben’. Het zou nog dit jaar gaan om 7500 woningen, die niet exclusief bedoeld zijn voor statushouders, maar ook voor andere mensen die met spoed een huis zoeken. ,,We maken afspraken met bouwers, die hun fabriekscapaciteit maximaal moeten opschalen.”

Volgens De Jonge wordt er ‘alles aan gedaan’ om de reguliere inspraak- en bezwaarprocedures in stand te houden. Maar er is ook haast geboden, waardoor gemeenten ook kunnen worden gedwongen. ,,In de wet zitten mogelijkheden voor doorzettingsmacht", stelt de CDA-bewindsman.,,Het zou goed kunnen dat die worden ingezet, als gemeenten niet zouden willen.”

Duidelijk is ook dat het kabinet aan gemeenten vraagt om meer crisisnoodopvang te regelen voor asielzoekers om Ter Apel te ontlasten. Het zou gaan om 225 plekken per veiligheidsregio, waarvan ons land er 25 telt. Ook moeten 7500 asielzoekers met een verblijfsvergunning, die nu nog in een azc wonen, binnen zes weken verhuizen naar een tijdelijke woning.

Rijksgebouwen

Die woningen zijn er nu nog niet, benadrukt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Deze zogeheten tussenvoorzieningen moeten volgens hem ‘nog worden gecreëerd’. Het zou daarbij kunnen gaan om schepen of leegstaande rijksgebouwen die geschikt worden gemaakt voor bewoning.

,,We hebben vanmorgen een buitengewoon goed overleg gehad”, aldus de VVD-bewindsman. Volgens hem staan de burgemeesters ‘schouder aan schouder’ met het kabinet. Maar toen kreeg hij niet alle burgemeesters mee met de kabinetsplannen. ,,Het overgrote deel van de burgemeesters wil helpen.”

Crisis

Het kabinet bestempelde de vastgelopen asielopvang vorige week tot nationale crisis. Het plan was om maandagavond, direct na overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, een plan te presenteren om die crisis aan te pakken. Maar kabinet en burgemeesters kwamen er toen in Utrecht niet uit. Burgemeesters misten een langetermijnperspectief waardoor het kabinet de plannen moest aanpassen. Vandaag was er een ingelast digitaal Veiligheidsberaad.

Volgens Van der Burg heeft het kabinet de afgelopen dagen alle vragen van burgemeesters proberen te beantwoorden in brieven en in contact met individuele gemeenten, die specifiek voor hun plaats vragen hadden. ,,Maar het Veiligheidsberaad is geen besluitvormingsorgaan. Ik ga het met de ministerraad bespreken.” Van der Burg en De Jonge zeiden te hopen vanmiddag de Tweede Kamer te kunnen informeren.

