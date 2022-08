Asieldeal: honderden miljoenen naar opvang en 20.000 woningen voor statushouders

Het kabinet vergadert vanmiddag over het inperken van de instroom. Die ruim 730 miljoen euro moet ook naar inburgering en de aanpak van overlastgevers. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

De deal van 730 miljoen euro is gesloten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Tegelijkertijd is er volgens Haagse bronnen een andere politieke deal waar nog aan gewerkt wordt. Dit zou onder meer gaan om het mogelijk inperken of ‘temporiseren’ van gezinshereniging. Asielzoekers met een verblijfsvergunning mogen pas hun familie laten overkomen als ze daadwerkelijk een woning hebben.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is sprake van chaos. Gisteren besloot Artsen zonder Grenzen medische bijstand te verlenen. Het is voor het eerst dat dat in eigen land gebeurt. Twee mensen moesten met spoed naar het ziekenhuis en eerder deze week overleed er een drie maanden oude baby. Voor 1 oktober komt het kabinet met een spoedwet om gemeenten te dwingen een bepaald aantal asielzoekers op te nemen.

Elke veiligheidsregio gaat 225 extra plekken als crisisnoodopvang inrichten. Er was lang gesteggel over wie dat zou betalen. Nu is duidelijk dat de rijksoverheid deze opvang en alle kosten die daarmee samenhangen voor haar rekening neemt. De bedoeling is dat de crisisnoodopvang al voor 1 januari 2023 is afgebouwd.

20.000 statushouders

Gemeenten moeten ook veel meer woningen beschikbaar stellen voor statushouders. Dit zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Voor dit najaar is het streven om 20.000 statushouders een woning te geven. Nu al staat vast dat dit een haast onmogelijke opgave is: al jaren halen gemeenten de doelstellingen voor huisvesting niet. Er moeten 37.500 flexwoningen zijn gebouwd voor het einde van 2024.

Provincies krijgen een hoofdrol bij de verdeling. Gemeenten kunnen plekken gaan ‘uitruilen’. Stel dat de ene gemeente beter geschikt is voor een een asielzoekerscentrum, terwijl de andere gemeente huizen heeft voor statushouders, dan kunnen die gemeenten taken van elkaar overnemen.

Kleinschalige opvang

Daarnaast wil het kabinet inzetten op kleinschalige opvang. In het overleg tussen gemeenten, provincies en het kabinet is afgesproken dat locaties die gemeenten aanbieden niet hoeven te voldoen aan de normale standaard voor asielopvang. De minimale voorwaarde wordt: veilig en hygiënisch. Deze week kwam Ter Apel in het nieuws vanwege nogal smerige toiletvoorzieningen.

Van de ruim 730 miljoen gaat 15 miljoen euro naar een project om overlastgevende asielzoekers sneller uit te zetten. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor inburgeringscursussen, omdat men verwacht dat het aantal inburgeraars gaat stijgen.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Asielzoekers slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor de derde nacht op rij hebben de afgelopen nacht ongeveer 700 mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum waar het al maanden druk is. © ANP

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) verwacht niet dat het terrein rond aanmeldcentrum Ter Apel vanavond leeg is. Hij denkt dat er alsnog mensen buiten de poorten zullen slapen. Van der Burg is druk in overleg met gemeenten om meer opvang te regelen voor de nieuwkomers, maar dat levert vandaag nog niet het gewenste resultaat op, zei hij voor aanvang van de ministerraad. De VVD-bewindsman: ,,Maar ik was heel erg blij met Apeldoorn, dat donderdag zei dat ze bijspringen. Doetinchem gaat dit weekend open, dat gaat ook helpen. Maar we hebben nog op korte termijn extra gemeenten nodig.”

Voor de opvang op middellange termijn zegt Van der Burg nog wat ijzers in het vuur te hebben. Het liefst wil hij geen dwang gebruiken, zoals in Tubbergen waar een hotel is opgekocht voor asielopvang. Dat was bedoeld voor de langere termijn en levert nu nog niks op, zegt de bewindsman. Vrijwilligheid levert op korte termijn volgens de staatssecretaris veel meer op. ,,En ik wil die dwang ook voor de langere termijn niet inzetten, het kost je ook gewoon veel draagvlak.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een van de problemen in de keten is dat statushouders, vluchtelingen die al een verblijfsstatus hebben gekregen, niet goed ‘doorstromen’ uit de centra: er is een tekort aan woningen voor deze groep, waardoor zij bedden ‘bezet houden’.

Geen asielzoekers meer buiten

De Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wil dat er vanaf vandaag geen asielzoekers meer buiten slapen, zei hij eerder deze week. Schuiling wil dat het kabinet opvanglocaties regelt voor de ongeregistreerde buitenslapers. Als gemeenten niet willen meewerken, moet dat desnoods onder dwang, vindt hij. Gemeenten dwingen tot het opvangen van asielzoekers en statushouders ligt binnen de VVD gevoelig. Vele tientallen lokale fracties willen juist dat gemeenten hier niet toe worden gedwongen, omdat het daar ook al ‘piept en kraakt’.

Volledig scherm Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie. © ANP

Artsen zonder Grenzen

Al dagen slapen honderden asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Sinds gisteren verleent Artsen zonder Grenzen medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort. Het is voor het eerst dat de hulporganisatie in actie komt in Nederland.



Dat Artsen zonder Grenzen zorg is gaan verlenen aan asielzoekers in Ter Apel is volgens staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) ‘erg’, maar ook ‘goed’. ,,In die zin ben ik er blij mee”, zei hij gisteren. Daarna was er een stortvloed van kritiek op de staatssecretaris dat het ‘beschamend’ is dat hiervoor een hulporganisatie als Artsen Zonder Grenzen nodig is, die normaliter vooral actief is in arme landen.