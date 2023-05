Asielzoeker met B-status? D66 en CU voelen er niets voor

Zo’n zes maanden al praat het kabinet onderling over hoe met de grote asielinstroom moet worden omgegaan. En na beraad gisteren werd gesproken over ‘goede discussies’ (aldus premier Mark Rutte), maar er is toch ‘meer tijd nodig’ (aldus minister Hugo de Jonge).

Ook een plan om een deel van de asielzoekers een B-status toe te kennen, waardoor zij minder lang recht hebben op verblijf en geen gezinsleden mogen laten overkomen, is niet de wonderpil om tot een politieke deal te komen. Hoewel VVD en CDA ervoor voelen, verzetten coalitiepartners D66 en ChristenUnie zich juist. ,,Ik zie niet hoe deze optie kan helpen’’, aldus D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt. Ook CU’er Don Ceder is sceptisch: ,,Dit is geen oplossing voor de korte termijn, terwijl we willen voorkomen dat mensen weer buiten in het gras moeten slapen.’’ Hij spreekt zelfs van een ‘pestmaatregel’.

Dat plan, waarvan vooral CDA pleitbezorger is, komt erop neer dat asielzoekers in twee categorieën worden ingedeeld: zij met een A-status en die met een B-status. Tot die eerste groep behoren mensen die gevaar lopen in eigen land, bijvoorbeeld omdat ze homo zijn of vanwege hun religie. De tweede groep kent asielzoekers die op de vlucht zijn voor oorlog, maar ooit terug zouden kunnen, als die oorlog stopt. Die laatste categorie heeft dan geen recht op permanent verblijf en - belangrijk voor het verminderen van de instroom - heeft ook geen recht om familieleden naar hier te halen.

De paradox is dat Nederland het systeem met A- en B-status vanaf 1974 tot en met 2000 al kende. Alleen werd het toen afgeschaft vanwege... de hoge instroom. Omdat asielzoekers bijna eindeloos konden procederen tegen hun B-status, was dat ‘een reden om speciaal naar Nederland te komen’, merkte toenmalig staatssecretaris Job Cohen (PvdA) op. Het aantal mogelijkheden om in beroep te gaan tegen beslissingen van immigratiedienst IND werd flink teruggesnoeid, maar anno 2023 is de IND nog steeds overbelast.

Asielzoekers sliepen vorig jaar 's nachts bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, wegens een tekort aan plekken.

CU-Kamerlid Ceder zegt dan ook: ,,Als je kijkt naar het verleden, zie je dat zo’n statussysteem niet uitvoerbaar was en ook niet structurele problemen oplost.’’ Liever ziet hij meer opvang gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat de dwangwet wordt aangenomen, zodat burgemeesters tot opvang kunnen worden verplicht. En hij wil dat er nu echt snel een tweede aanmeldcentrum komt, naast dat in Ter Apel. Kortom: er is nog meer te doen, voordat er over een statussysteem gepraat kan worden.

Tijd

Zo lijkt een compromis tussen de coalitiepartijen - en in het kabinet - nog even ver weg als zes maanden geleden. Maar staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) blijft monter. ,,Ik blijf sowieso optimistisch, want iedereen staat in de stand dat we eruit moeten komen met elkaar.’’

Toch dringt de tijd, in ieder geval voor de VVD. Het was immers partijleider Rutte die in november op een congres van zijn partij een ‘persoonlijk commitment’ beloofde om de asielstroom in te dammen. Op 3 juni heeft de VVD weer een partijcongres, waar een deel van de achterban resultaten zal willen zien.

Daarom was het aanvankelijk het plan om in de laatste week van mei tot een besluit te komen, maar minister Hugo de Jonge (Wonen, CDA) zei gisteren dat de overleggen nog ‘enkele weken in beslag gaan nemen’. Eind mei komt waarschijnlijk te vroeg . ,,Ik denk dat we meer tijd nodig zullen hebben om er daadwerkelijk uit te komen.’’

Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) is sceptisch over het plan asielzoekers in groepen te verdelen, met verschillende status.