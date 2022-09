Asielzoekers willen aangetrouwde gezinsleden naar Nederland halen: IND doet onderzoek

Nieuwe noodopvang opent, is chaos Ter Apel voorbij?

Hoewel afgelopen nacht iedereen onderdak had, sliepen in de nacht daarvoor nog honderden asielzoekers in regen en wind buiten op het grasveld voor aanmeldcentrum Ter Apel. Ondanks de overheidsbeloftes van opvangplekken, shuttlebussen en ticketsystemen houdt de chaos nog aan.

10 september