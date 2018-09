Asscher: Bedrijven mogen wet niet voorschrijven

Volgens Asscher mogen bedrijven zich best wat meer realiseren wat Nederland met zijn hoog opgeleide beroepsbevolking, goede universiteiten en verbindingen met de rest van de wereld allemaal te bieden heeft. ,,Dan ga je niet zeiken over de dividendbelasting als er nog kinderen met honger naar school gaan.''



Asscher haalde ook uit naar de leiders van de coalitiepartijen die de afschaffing van de dividendtaks ondanks breed gedragen kritiek door willen drukken. ,,Wat we zien, is eigenlijk vier corpsballen die zich misdragen op een feest'', zei hij. Minister-president Mark Rutte typeerde hij als ,,het haantje'' dat daarbij het voortouw neemt. De gang van zaken maakt mensen volgens Asscher 'boos en cynisch'.