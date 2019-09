Asscher haalt uit naar Wilders en Baudet: ‘Ze pokeren met onze zekerheden, net als Johnson bij de brexit’

‘Verbijsterd en bezorgd’ zegt Asscher te zijn over de situatie in Groot-Brittannië. ‘Bijna ieder uur lijkt er weer nieuws te zijn. Johnson die probeert het parlement buitenspel te zetten. Het parlement dat Johnson’s plannen voor een no deal probeert te blokkeren. Eenentwintig parlementariërs die vervolgens uit de conservatieve partij worden gezet. Vier stemmingen, vier nederlagen voor de nieuwe premier. De oudste partij van Europa – en met haar de hele Britse politiek - schudt op haar grondvesten.’



Hoewel het volgens Asscher soms ‘fantastisch entertainment’ lijkt, met ‘onverwachte plotwendingen, verraad en tranen’, wijst hij nadrukkelijk op de gevolgen. ‘Het is een potje poker van een stel kostschooljongens met als inzet de zekerheden van de Britse bevolking.’ Hij wijst op verlies van banen en tekorten aan medicijnen, brandstof en voedsel. ‘De economie die na jaren van groei weer in een recessie terecht dreigt te komen door de handelsoorlogen van Trump en de chaos van brexit.’ Asscher wil dat het kabinet een deel van de Europese fondsen inzet om Nederlandse werknemers en bedrijven te beschermen tegen de 'grillen van Johnson’.



Dan maakt Asscher een sprong naar Wilders en Baudet, die volgens hem ‘flirten’ met een nexit, een Nederlands vertrek uit de Europese Unie. ‘Ook zij pokeren met onze zekerheden. Er komt nooit een duidelijk antwoord hoe zij de economische schade gaan opvangen. Hoe ze Nederland veilig en welvarend willen houden buiten de samenwerking in EU-verband. En uiteindelijk zijn het gewoon de mensen thuis die de rekening gepresenteerd krijgen van dit spelletje poker.’