Asscher: Laag inkomen? Dan eerder met pensioen

De pensioenleeftijd blijft de komende jaren stijgen. Dat betekent dat jongeren zeker tot ze in de zeventig jaar zijn moeten blijven werken, zeker aangezien de leeftijdsverwachting ook toeneemt.



Toch is aanpassing van de pensioenwet volgens Asscher noodzakelijk. De pensioenleeftijd volgens hem moet niet al in 2021, maar pas in 2030 op 67 jaar komen. ,,Iedereen snapt dat je langer moet doorwerken. Maar er zijn teveel mensen die dat niet kunnen bijbenen", zegt hij in gesprek met EenVandaag. ,,Jongeren hebben nu al last van burn-outs en stress", aldus Asscher, die wil dat voor elk jaar dat we langer leven, de pensioengerechtigde leeftijd met een halfjaar naar beneden gaat. ,,Je leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Dan moet je ook eerder kunnen stoppen."