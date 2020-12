Asscher maakt excuses voor rol in toeslagenaffaire: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

‘Woorden schieten eigenlijk tekort om te beschrijven hoe zeer ouders geraakt zijn door een onredelijke, onrechtvaardige en onheuse behandeling door de overheid’, schrijft Asscher. ‘Het is deels onherstelbaar, zeker nu de meesten van hen ook nog steeds moeten wachten op compensatie. De verhalen over wat het voor mensen heeft betekend en nog steeds betekent gaan door merg en been.’



‘De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte’, aldus Asscher. ‘Het huidige kabinet heeft anderhalf jaar geleden excuses aan de getroffen ouders aangeboden. Formeel is dat mede namens eerdere kabinetten en dus ook namens mij. Maar ik wil ook persoonlijk mijn excuses aanbieden aan iedereen die hierdoor geraakt is.’