Asscher: Uitspraken Forum-top na drama Utrecht zijn een gotspe

VideoForum voor Democratie is gisteravond op een verkiezingsavond in Scheveningen veel te ver gegaan door vlak na het drama in Utrecht al conclusies te trekken over de veiligheid in Nederland. Dat vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Forum-voorman Thierry Baudet linkte in het Kurhaus het migratiebeleid van VVD en CDA aan de dodelijke aanslag. Zijn collega Theo Hiddema zei: ,,Hakken in het zand! Nou zal alles wegglippen op de valreep door gebeurtenissen waar we niets mee te maken hebben. Dan word ik boos. Dan denk ik aan Fortuyn.”

Asscher reageert: ,,Ik zag een clipje van de heer Hiddema die het vooral zielig vond voor zichzelf. Forum voor Democratie zat zo in de flow en dan gebeurt er dit, zei hij tegen zijn aanhangers. Daar kan ik met de pet niet bij. Mensen zien hun geliefde niet thuiskomen bij de avondmaaltijd en deze politiek partij gaat het slachtoffer uithangen! Dan heb je zo’n totaal gebrek aan empathie. Dat deugt gewoon niet.”

Rare keuze

De PvdA‘er vond het al ‘een rare keuze’ dat Forum voor Democratie gisteravond een verkiezingsavond hield in Scheveningen. ,,Maar dat mag, ze wilden het gepast doen.

En dan zie ik een Baudet die al precies weet waar het aan ligt, terwijl het onderzoek nog in volle gang is. En zelfs zegt: als u niet op mij stemt dan gaat dit nog veel vaker gebeuren. Dat is opportunistisch misbruik maken van een afgrijselijke tragedie. Een gotspe is het, goor lef hebben.”

Zelf beseft Asscher donders goed dat er razendsnel verkiezingen aankomen. ,,Wij zijn politici en we willen alle verkiezingen winnen, maar ieder mens kan overkomen wat er in die tram gebeurd is. Kunnen we dan even ademhalen en stilstaan?”