Asscher wil deal sluiten: ‘Dit kabinet zit in blessuretijd’

Kabinet draait concurren­tie op de postmarkt terug

15 juni Om een goede en betaalbare postbezorging in heel Nederland overeind te houden mogen PostNL en Sandd met elkaar samenwerken of zelfs fuseren. Daartoe zal de huidige wetgeving worden aangepast, maakte het kabinet zojuist bekend. Met het besluit wordt de in 2009 ingevoerde marktwerking (deels) teruggedraaid.