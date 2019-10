Australië lauwert Rutte om ‘voortreffelijk leiderschap’ na MH17-ramp

VIDEO Oud-minister Ella Vogelaar (69) onver­wachts overleden

6:53 In haar woonplaats Utrecht is gisteren oud-minister Ella Vogelaar overleden. Dat meldt de PvdA. Ze is 69 jaar oud geworden. In een verklaring van haar familie staat dat ze al geruime tijd leed aan depressies en zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt.