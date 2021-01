‘Avondklok eindigt op 10 februari als besmettingen blijven dalen’

Nederlanders mogen sinds vorige week zaterdag in principe niet meer de straat op tussen half negen ‘s avonds en half vijf ‘s ochtends. Deze avondklok geldt in ieder geval tot en met 10 februari, maar het kabinet hield bij de aankondiging de mogelijkheid open dat de maatregel zou kunnen worden verlengd.

Als het kabinet van plan zou zijn om avondklok te verlengen, dan had de Kamer daar eerst toestemming voor moeten geven. Een dergelijk debat staat echter niet gepland, wat volgens ingewijden aangeeft dat het kabinet de avondklok over ruim een week zou willen intrekken.

Zwaar middel

De maatregel is politiek omstreden en leidde aanvankelijk ook tot verdeeldheid in het kabinet. Ministers die eerder nog tegen waren staakten pas hun verzet toen het aantal positieve coronatests onverminderd hoog bleef en ook de druk op de ziekenhuizen toenam. Een ruime Kamermeerderheid schaarde zich vervolgens eveneens achter de avondklok, al bleven partijen als PVV en FVD fel tegen.

Het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen of de avondklok effectief is gebleken. Doorgaans gaan er zeker tien dagen overheen voordat kan worden vastgesteld of een maatregel werkt. Maar nu het aantal besmettingen daalt, is de animo groot om een dergelijk zwaar middel zo kort mogelijk te laten duren.