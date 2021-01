Basisscholen en kinderopvang weer open vanaf 8 februari, onderwijsbonden bezorgd

De heropening zat er al aan te komen nu het aantal coronabesmettingen ondanks zorgen over de Britse variant en andere mutaties blijft dalen. Het RIVM meldde gistermiddag ruim 3700 positieve testen, het laagste aantal sinds 1 oktober.

Het kabinet kondigde wel aanvullende maatregelen aan om de risico’s te verkleinen. Uit eerdere berekeningen van het RIVM bleek dat het aantal ic-patiënten met circa 100 kan stijgen bij heropening van het primair onderwijs. ,,We hebben al ruimte geboden om docenten met voorrang te laten testen, we gaan nu ook sneltesten inzetten in het primair onderwijs”, lichtte minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) na afloop toe aan de pers. Bovendien moeten basisschoolleerlingen voortaan bij klachten ook thuis blijven. ,,Als een kind besmet blijkt, moet de gehele klas vijf dagen in quarantaine.”

Slob opgelucht

Eerder dit weekend adviseerde ook het Outbreak Management Team al positief over heropening van de basisscholen. In het Catshuis bespraken de bewindslieden van het demissionaire Kabinet dit advies zondagmiddag met corona-experts zoals OMT-chef Jaap van Dissel. ,,Uit de onderzoeken blijkt dat kinderen toch veel minder bijdragen aan de verspreiding van het virus, dat geldt ook voor de Britse variant”, vertelde Slob hierover.

De ChristenUnie-bewindsman noemt het een ‘opluchting’ dat de scholen weer open kunnen. ,,Voor kinderen is het natuurlijk het allerbeste dat zij weer naar school kunnen gaan en daar hun lessen kunnen krijgen.”

Ouders ontlast

Ook voor de ouders is het fijn dat de scholen weer open gaan, vulde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) aan. ,,Het combineren van thuiswerken en de zorg voor jonge kinderen vraagt veel van ouders,” zei Koolmees. ,,Hetzelfde geldt voor al die kinderopvangmedewerkers die onder stoom en kokend water de noodopvang hebben opgezet en draaiende gehouden.”

Waar de basisscholen en kinderopvang open gaan, blijven naschoolse opvang en de bso’s voorlopig dicht, aldus de D66-bewindsman. ,,,Het punt is dat hier kinderen van diverse scholen bij elkaar komen. We komen hier als Kabinet spoedig op terug.”

Harde garanties

Vraag is of de aanvullende maatregelen die het Kabinet neemt voor docenten afdoende zijn om weer aan het werk te gaan. Koepel PO-Raad roept scholen op nog even te wachten met het organiseren van de heropening. ,,De PO-Raad is blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar er zijn nog veel vragen over hoe een heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan”, aldus de organisatie. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil eerst duidelijkheid over de aanvullende maatregelen.

CNV Onderwijs wijst op de Britse coronavariant en andere mutaties die terrein winnen. ,,Wij willen harde garanties van het kabinet over de inzet van sneltesten op scholen, versnelde vaccinatie van onderwijspersoneel en de verstrekking van medische FFP2-maskers aan personeel dat hier prijs op stelt.”

Gisteren startte een onderwijzer een petitie die oproept om het basisonderwijs pas te heropenen nadat het personeel is gevaccineerd. De inzet van sneltesten biedt schijnveiligheid, valt in de petitie te lezen. Vanavond rond zeven uur was de petitie al ruim zesduizend maal ondertekend.

Docenten worden echter niet eerder gevaccineerd. ,,We hebben er steeds voor gekozen om eerst de kwetsbare groepen te vaccineren”, stelde Slob. ,,Daar blijven we op dit moment aan vasthouden. Leraren die tot een kwetsbare groep behoren, worden wél eerder gevaccineerd dan hun collega’s.”

Nieuws komt niet onverwacht

Het nieuws over de heropening komt niet onverwacht. De coronacijfers dalen de laatste weken, vanmiddag meldde het RIVM ruim 3.700 positieve tests over de afgelopen 24 uur. Dat is het laagste aantal sinds 1 oktober. Vrijdagmiddag zei Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën en CDA-lijsttrekker, al dat ‘er iets heel raars moet gebeuren’ willen de scholen per 8 februari niet open kunnen. ,,Ik vind dat we alles op alles moeten zetten om dat gerealiseerd te krijgen.”

Hoekstra sprak daar eigenlijk mee voor zijn beurt: collega-ministers met corona in hun portefeuille waren beduidend minder stellig en vonden Hoekstra’s uitspraken prematuur. Ministers als Arie Slob (Onderwijs), Tamara van Ark (Medische Zorg) en ook coronaminister Hugo de Jonge, tevens partij genoot van Hoekstra, stelden allemaal het advies van het Outbreak Management Team (OMT) af te willen wachten. Ze wilden daarbij bevestigd zien dat kinderen de nieuwe Britse virusvariant niet sneller doorgeven dan het bekende virustype.

‘Situatie nog steeds precair’

Desalniettemin stelde minister-president Rutte vanmiddag voorafgaand aan het Catshuis-overleg al zich achter de woorden van Hoekstra te scharen. Dinsdag hoopt de premier meer te kunnen zeggen over wanneer de coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd. ,,We snappen dat iedereen in Nederland ongelofelijk snakt naar perspectief en hopen dinsdag te kunnen vertellen welke ruimte er zou kunnen komen”, zei Rutte daar vrijdag na afloop van de ministerraad al over. Hij noemde de situatie nog steeds precair met hoge besmettingscijfers en de verschillende gevaarlijke mutaties.

Woensdag presenteerde het kabinet al een routekaart uit de lockdown. Het heropenen van basisscholen en kinderopvang was daarin de eerste stap, pas daarna kunnen middelbare scholen, winkels en contactberoepen weer stapsgewijs open.

