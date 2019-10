Baudet blundert met topdocument Nederlandse geschiedenis

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, pronkt graag met zijn kennis over literatuur, klassieke muziek en de geschiedenis. Deze keer zit hij er echter faliekant naast, als Baudet ten onrechte een document in de Tweede Kamer aanwijst als het Plakkaat van Verlatinghe; een belangrijk historisch stuk.

Afgelopen weekend plaatste Forum voor Democratie onderstaand filmpje op sociale media. Daarin loopt partijleider Thierry Baudet door de Tweede Kamer en vertelt hij over een document dat daar in een kamertje zou hangen met uitzicht op het Binnenhof, het Plakkaat van Verlatinghe (1581). Dit is een belangrijk geschiedkundig stuk, dat ook wel de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden wordt genoemd.

Baudet zegt letterlijk in het filmpje, terwijl hij een document aanwijst dat in een vitrine tegen de muur hangt: ,,En daar hangt het, het Plakkaat van Verlating. De oudste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld!” Hij wijst ook enkele namen aan van mensen die het document zouden hebben ondertekend.

Ophef

Niet veel later ontstaat er ophef op Twitter. Want Thierry, je schrijft en zegt toch ‘het Plakkaat van Verlatinghe’? Daarnaast, de Schotse onafhankelijkheidsverklaring (1320) is toch veel ouder? En nog veel erger: volgens de website van het Nationaal Archief in Den Haag is het Plakkaat een van de belangrijkste topstukken in die collectie. Het document hangt dus helemaal niet in de Tweede Kamer. Maar goed, het kan natuurlijk gaan om een replica, zeggen mensen vergoelijkend op sociale media.

Totdat oplettende kijkers tot hun verbijstering zien dat Baudet helemaal niet bij het Plakkaat, of een kopie daarvan, staat. De handtekeningen die hij aanwijst horen bij mensen die de Vrede van Münster (1648) hebben gesloten, een verdrag tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën, waarmee aan de Tachtigjarige Oorlog een einde kwam. Ook mensen die zelfs nog niet geboren waren toen het Plakkaat van Verlatinghe werd opgesteld. En van dit document ligt het origineel eveneens in het Nationaal Archief.

Replica

Een woordvoerster van het Nationaal Archief bevestigt: ,,Mijnheer Baudet staat bij een replica van de Vrede van Münster. Zowel het originele Plakkaat van Verlatinghe als het verdrag van de Vrede van Münster bevinden zich in het archief.” Beide stukken zijn daar zelfs momenteel te zien in de lopende tentoonstelling ‘Topstukken in Perspectief’, aldus de zegsvrouw.

Menno de Bruyne (SGP), al meer dan 35 jaar gids op het Binnenhof en in de Haagse wandelgangen, beseft dat een vergissing snel gemaakt is. ,,Ik heb regelmatig mensen in mijn rondleidingen die het verkeerde document noemen. Daarnaast heb ik zelf jaren gedacht dat het om een echt stuk ging, want het is een ontzettend goede replica. Het papier ziet er echt oud uit.”