Baudet leest diep in de nacht 100 (!) vragen voor, tot ergernis van Kamer

De voorman van Forum voor Democratie (FvD) had al die vragen in oktober al schriftelijk aan staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid gesteld, maar had daarop nog geen antwoord gekregen. Baudet begon als laatste spreker in de rij om 1.20 uur aan zijn bijdrage, waarvoor hij vooraf 40 minuten spreektijd had aangevraagd, veruit het meest van alle deelnemende Kamerleden. Hij eindigde overigens keurig binnen de tijd.

Pas na 55 vragen kreeg Baudet zijn eerste interruptie, van Malik Azmani (VVD). Die vroeg zich af wat 'wat we hier aan het doen zijn’. Toen bleek dat de fractievoorzitter van FvD een groot deel van zijn vragen als 'retorische vragen’ beschouwde, waar hij zelf dus allang het antwoord dacht te weten en dat hij zijn mening over het migratiepact allang had bepaald, was de maat voor Azmani vol. ,,Het interesseert de heer Baudet geen bal wat wij hiervan vinden”, stelde de VVD'er geïrriteerd vast.

Farid Azarkan (DENK) betichtte de FvD-leider van ‘zeemeeuwpolitiek’. ,,De heer Baudet komt aanfladderen, krijst de boel bij elkaar, schijt de boel onder en laat ons alles opruimen.” Baudet ging kort daarna verder met vraag 56 tot en met 100.

‘Ongelooflijk slecht’

Baudet zei met zijn vragenvuur vooral te willen laten zien ‘hoe ongelooflijk slecht’ het door hem consequent als Marrakesh Immigratiepact betitelde document voor Nederland is. ,,Waarom zou je dit als Nederland willen tekenen?”, vroeg hij zich met stemverheffing af.

Baudet was niet de enige die zich dinsdag kritisch toonde over het migratiepact, dat tijdens een VN-conferentie op 9 en 10 december bekrachtigd wordt in de Marokkaanse stad Marrakesh. Ook de PVV, SGP en 50PLUS willen dat Nederland het pact niet ondersteunt. Diezelfde oproep deed VVD-mastodont Frits Bolkestein dinsdag bij EenVandaag.

Volledig scherm Ook VVD-Kamerlid Malik Azmani is kritisch over het migratiepact. © ANP

In het VN-pact staan 23 doelstellingen voor een veilig en orderlijk verloop van migratie. Zo beloven de landen die het ondertekenen zich in te spannen om mensensmokkel tegen te gaan, migratieprocedures zo helder mogelijk te maken en migranten te voorzien van basisvoorzieningen als eten en onderdak.

Critici zijn bang dat asielzoekers die naar Nederland komen rechten ontlenen aan het pact, hoewel er letterlijk in de tekst staat dat het document niet bindend is en dat de soevereiniteit van landen overeind blijft. Het kabinet laat een team van juristen onderzoeken of het pact in de toekomst op enigerlei wijze toch bindend zou kunnen zijn. Het antwoord van die studie laat nog op zich wachten.

In navolging van de Verenigde Staten vorig jaar haken de laatste weken steeds meer landen af, zoals Oostenrijk, Tjechië en Hongarije.

Punten van zorg

VVD’er Azmani stelde zich dinsdag in antwoord op vragen van Baudet ook op het standpunt dat Nederland het pact niet moet steunen als dat ‘juridisch bindende consequenties’ zou blijken te hebben. Ook Madeleine van Toorenburg (CDA) heeft een aantal punten van zorg, maar ziet ook dingen in het pact 'waar wij als christendemocraten heel enthousiast over zijn’.