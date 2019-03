Baudet moet de Wilders worden die wél levert

Even permitteert Thiery Baudet zich een Obama-achtig momentje. ,,Yes! Yes! Ik voel het! We gaat Nederland veranderen! Yes!”



Op weg naar de verkiezingen van de Provinciale Staten maakt Forum voor Democratie in jubelstemming een tournee langs Amsterdam, Utrecht, Bergen op Zoom, Arnhem, Drachten en Enschede. Overtuigde FvD’ers grijpen de kans een vraag te stellen, of, vooruit, een selfie te nemen. Zo ook bij de eerste halte – Rotterdam, maandagavond.



De prognoses stutten Baudets zelfvertrouwen bovendien. Volgens peilingen stevent Forum voor Democratie af op acht zetels in de Eerste Kamer. Een ‘logisch’ gegeven, vindt Baudet zelf, want ‘iedereen wil afrekenen met jaren van falend landsbestuur’. ,,Vol van leugens en zelfhaat. Wij gaan weer dromen najagen, jongens.’’