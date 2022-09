Baudet moet zwijgen, Wilders krijgt tegengas: de nieuwe moraal van de Tweede Kamer?

Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadever­goe­ding

De overheid heeft omwonenden van veehouderijen onvoldoende beschermd tegen stankoverlast, en moet hun daarom een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die zestien burgers voerden tegen de staat. De advocaat van de omwonenden noemt de uitspraak 'een doorbraak’. Voor de agrarische sector is het een nieuwe tegenvaller.

