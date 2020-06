Baudet over aardbevingen Groningen: ‘Het is geen genocide ofzo’

Baudet deed die uitspraken gisteravond in zijn wekelijkse partij-uitzending op YouTube. Op een vraag van iemand uit zijn achterban over de situatie in Groningen, benadrukt Baudet dat er grote economische belangen aan het boren in het Groningerveld hangen.



,,Er zit voor iets van 500 miljard euro aan gas in de grond in Groningen, en dat is een conservatieve schatting’’, aldus Baudet, die in maart vorig jaar met vijf zetels de grote winnaar werd van de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen. ,,Dat is een astronomisch bedrag.’’



De FvD-leider zet daar de waarde van door aardbevingen getroffen huizen tegenover. ,,Dat loopt in de tientallen miljarden, maximaal. Dus dat staat niet in verhouding tot elkaar.’’



Die mensen zouden volgens hem ‘onmiddellijk gecompenseerd’ moeten worden, maar ‘je moet ook niet overdrijven’. ,,Het is niet héél erg wat er gebeurt met die aardbevingen. Het is wel verdomd vervelend, een scheur in je huis, een weekend ergens anders logeren, dat soort dingen allemaal.’’