Baudet slaat debat vandaag over, maar schuift aan bij Ongehoord Nederland

Coalitie noemt troonrede ‘ongekend’, oppositie vindt koopkracht­pak­ket ‘veel te laat’

Prinsjesdagplannen waar nog tot het laatste moment aan is gewerkt. Het is een unicum. Maar waar de coalitie spreekt over een ‘ongekend historisch pakket’, vindt de oppositie dat het kabinet onnodig lang heeft getreuzeld. ,,Ze hebben het te lang laten liggen”, briest PVV-leider Geert Wilders.

20 september