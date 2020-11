Baudet stelt splitsing van Forum voor Democratie voor, wil partijnaam zelf behouden

Er moet een “boedelscheiding” komen, zei Baudet in het programma. ,,We komen er niet meer uit.” De leden zouden dan zelf kunnen kiezen achter wie ze zich scharen, achter Baudet of het kamp van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Volgens het plan van Baudet moet hiermee een “vechtscheiding” worden voorkomen.

Baudet meent wel dat hij recht heeft op de naam Forum voor Democratie. ,,Ik ben dit begonnen”, zo redeneerde hij. Hij zou het “heel merkwaardig” vind en als de anderen de partijnaam zouden mogen houden. ,,Ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt.”

In de uitzending werd Baudet ook gevraagd naar enkele opmerkingen die hij in het verleden heeft gedaan. Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer drie op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie, luidde gisteravond de noodklok over de denkbeelden van Baudet. Joost Eerdmans staat Pouw-Verweij bij. ,,Met een zwaar hart en steen in mijn maag, leg ik mijn vertrouwen in het FVD bestuur en collega’s en niet in Baudet”, laat hij via Twitter weten.

Emotioneel

Volgens Pouw-Verweij viel Baudet tijdens een etentje op vrijdag onder meer uit naar Joost Eerdmans en zei hij dat corona in de wereld was gebracht door George Soros. ,,Ik herken me volstrekt niet in deze opmerkingen”, reageert Baudet in de uitzending.

Ook Eva Vlaardingerbroek, nummer vijf op de kieslijst, schaart zich achter het bestuur van de partij en niet achter Baudet. Daar kwam hij pas tijdens de uitzending achter. Zichtbaar emotioneel zegt de Amsterdamse politicus dat het hem veel doet. Eerder in de uitzending vertelde Baudet dat hij in 2017 een liefdesrelatie had met zijn partijgenoot.

Volledig scherm De brief van Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer drie op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie. © s

