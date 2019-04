Baudet: Timmermans is een beetje de weg kwijt

Schimmige stekkersub­si­die brengt staatsse­cre­ta­ris Snel in het nauw

13 april D66-staatssecretaris Menno Snel zit in zwaar weer. Strijdpunt is een omstreden rekenmodel dat de subsidiekraan openzet voor peperdure Tesla’s. Wederom is het CDA’er Pieter Omtzigt die bij een staatssecretaris van Financiën als een pitbull in de broekspijpen hangt.