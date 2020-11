Baudet: We zullen zien wat mijn rol wordt in de partij

Thierry Baudet zegt ‘te gaan zien’ wat zijn rol wordt in de partij. Hij wil ‘van harte’ lijstduwer worden. Of hij ook de Tweede Kamer in gaat als hij voldoende stemmen haalt, wil hij nog niet zeggen. ,,Daar ga ik nu niet op vooruitlopen.”

Dat heeft Thierry Baudet zojuist gezegd in een toelichting bij het partijkantoor. ,,Ik ben niet klaar met de politiek, ik ben niet klaar met Forum en ik ben niet klaar met Nederland,” zei hij wel.

Eerder vandaag maakte de partij al bekend dat Baudet alsnog vertrekt als partijvoorzitter van Forum voor Democratie. Volgens Lennart van der Linden, interem-voorzitter, is er ‘niet aangedrongen op Baudets vertrek als voorzitter. ,,Nee, hij bood dat meteen aan. Er is geen druk uitgeoefend.”

Gisteren zei hij deze positie nog te willen behouden. Partijgenoot Wybren van Haga zei dat Baudet na de verkiezingen niet meer zal terugkeren in de Tweede Kamer, maar dat laat Baudet dus in het midden. Op de vraag of hij zich zal kunnen voegen naar een lijsttrekker zei hij lachend: ,,Dat ligt er een beetje aan wie het wordt natuurlijk.”

Hij zegt dat hij het partijvoorzitterschap heeft opgegeven ‘omdat ik vind dat dat het partijvoorzitterschap een functie is die past bij de lijsttrekker'. ,,Ik ben blij dat er voor eens en voor altijd een bepaalde streep ondergezet is. Ook als signaal naar de jongeren: stop hier mee.”

Kandidaat

Er is al wel een kandidaat om Baudet op te volgen als lijsttrekker: Joost Eerdmans, voormalig leider van Leefbaar Rotterdam en nu nog nummer vier op de lijst voor de komende verkiezingen. ,,Ik wil dat die partij een goede lijsttrekker heeft en daar ben ik beschikbaar voor’’, zegt hij tegen deze krant. ,,Het is ook de vraag hoe we dat als partij gaan doen. Komt er een verkiezing voor het lijsttrekkerschap, dan doe ik daaraan mee. Maar het kan ook aan de leden of het bestuur worden overgelaten.’’

Eerdmans benadrukt wél dat Baudet nog steeds belangrijk is voor FvD. ,,Hij is wel van plan om de partij te blijven steunen en dat is goed, want het is zijn partij. Ik denk dat wij verder kunnen met zijn allen. We willen van Forum een groot succes maken en dat gaat ook lukken. De machine staat klaar om links aan te vallen. Er is heel veel energie en ambitie om dat te gaan doen.’’