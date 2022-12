Baudet wil nieuwe zetel voor JA21 voorkomen en gaat Provinciale Staten van Noord-Holland in

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is van plan om een zetel in de Provinciale Staten van Noord-Holland op te eisen. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf . Hij volgt zijn partijgenoot Joyce Vastenhouw op, die uit de Staten vertrekt.

Baudet aanvaardt zijn zetel deels omdat die anders naar Hugo Berkhout zou gaan. Berkhout was bij de Statenverkiezingen in 2019 kandidaat voor FvD, maar stapte in 2020 over naar JA21. ,,Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 stemden 56.154 Noord-Hollanders op Baudet”, laat FvD weten. Baudet spreekt via zijn woordvoerder van ‘een fantastische kans en eer’ om hen te vertegenwoordigen.

Baudets Kamerlidmaatschap is een fulltimebaan. Toch is Baudet volgens zijn woordvoerder van plan om tijd vrij te maken voor de Provinciale Staten. De vergoeding die hij daarvoor krijgt, zal hij ‘één-op-één’ overmaken naar de zogenoemde Renaissanceschool van zijn partij. Het gebeurt vaker dat Kamerleden ook andere functies hebben als volksvertegenwoordiger. Fractiegenoot Gideon van Meijeren is ook lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland en de gemeenteraad van Den Haag.

Van negen naar drie zetels

FvD werd bij de verkiezingen in 2019 de grootste partij van Noord-Holland en behaalde negen zetels. De partij is in de jaren daarna uiteengevallen, waardoor de fractie nog drie leden telt. De andere twee zijn Eerste Kamerlid Johan Dessing en Tweede Kamerlid Ralf Dekker.

Op 15 maart zijn de nieuwe Provinciale Statenverkiezingen.

