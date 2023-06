BBB houdt algemene ledenvergadering, maar wat daar gebeurt blijft vooralsnog schimmig

,,Nu de BBB de grootste partij van het land is geworden, vind ik het merkwaardig dat ze de algemene ledenvergadering niet openstellen voor media’’, verklaart de hoogleraar Nederlandse politiek Gerrit Voerman van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Van een partij die de grootste is, zou je toch verwachten dat ze dat wél doen.’’

Op de agenda staan onderwerpen als het jaarverslag over 2022, de BBB-begroting, een terugblik op de provinciale en waterschapsverkiezingen en een toelichting op actuele ontwikkelingen, zoals BBB Europa en het Kenniscentrum van de BBB. Stukken over die onderwerpen worden evenmin ter beschikking gesteld, blijkt uit navraag bij partijvoorzitter Erik Stegink. Media zijn pas welkom na afloop, op het partijkantoor in Colmschate bij Deventer.

,,Dat BBB die stukken óók niet vrijgeeft vind ik raar, want wat kun je dan vragen over iets wat je niet mag bijwonen of eerst kunt lezen’’, betoogt Voerman, die de opbouwfase van nieuwe partijen volgt. ,,Als je dan ook geen stukken krijgt, heb je niks te vragen, omdat je simpelweg geen informatie hebt.’’

Het gebeurt volgens de hoogleraar wel vaker bij nieuwe partijen dat zij in beslotenheid vergaderen. ,,De Partij voor de Dieren heeft ook een aantal jaren de partijcongressen besloten gehouden’’, weet Voerman over de partij die de oprichters van BBB als voorbeeld zagen. ,,Aan de ene kant snap ik wel dat je media buiten de deur houdt in de opbouwfase, zo'n nieuwe partij is kwetsbaar. Maar in principe kun je alles beter in openheid doen.’’

Partijvoorzitter Stegink laat weten dat het partijbestuur na afloop wél beschikbaar is ‘voor een toelichting op wat we daar medegedeeld en besproken hebben’. ,,Maar de algemene ledenvergadering is bij ons voor leden. Die zijn van harte welkom.’’

Volgens de BBB’er ‘mag Voerman dat merkwaardig vinden’. ,,In verenigingsverband is het gebruikelijk dat je eerst de leden informeert’’, aldus de partijvoorzitter. Maar volgens Voerman is dat opmerkelijk. ,,Daarin onderscheidt de BBB zich van andere partijen, omdat bij andere partijen, zoals CDA, SP, GroenLinks, PvdA, VVD, wel media aanwezig mogen zijn.’’

Het BBB-partijcongres dat medio september of in oktober plaats zal vinden is wel toegankelijk voor journalisten. Partijvoorzitter Stegink licht toe: ,,Naast media kunnen daar ook andere partijen komen.’’

