BBB in Tubbergen met 58,8 procent veruit de grootste partij, in Utrecht heel ander beeld

Het CDA was in Tubbergen de grootste verliezer. De christendemocraten kregen 11,2 procent van de stemmen tegen 41,8 procent in 2019. Het CDA is in Tubbergen nog wel de tweede partij. De VVD is derde met 6,8 procent.



In geen enkele andere gemeente steeg het opkomstpercentage zoveel als in Tubbergen: de opkomst lag 16 procentpunt hoger dan vier jaar geleden en kwam uit op 76,2 procent.