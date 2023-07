BBB zoekt een kandidaat zónder vliegangst voor in het Torentje: ‘Moet duidelijke taal spreken’

met video PvdA en GroenLinks nemen histori­sche stap: ze gaan samen de verkiezin­gen in

Na járen gehakketak over linkse samenwerking nemen PvdA en GroenLinks een historische stap: ze gaan samen de verkiezingen in. Maar wie de lijsttrekker wordt, blijft vooralsnog gissen. Eurocommissaris Frans Timmermans gooit hoge ogen, omdat de PvdA’er vanwege zijn klimaatportefeuille als rood én groen wordt gezien. Maar de vraag is of hij überhaupt wil en of nog anderen hun vinger opsteken.