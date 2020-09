Bedreigingen en fysieke aanvallen: verschillende politici mikpunt van agressie

Achter het Verhaal ‘Ook met strafblad kan Geert Wilders nog premier worden’

3 september Deze week komt er een einde aan het langslepende ‘Minder Marokkanen’-proces tegen Geert Wilders. In 2014 vroeg hij in een Haags café op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen of het publiek meer of minder Marokkanen wilde, waarop luidkeels ‘minder’ geschreeuwd werd. Een lange rechtszaak volgde.