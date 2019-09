Bedrijven verliezen voordeeltje bij winstbelasting

Bedrijven die de winstbelasting (vpb) in één keer vooruitbetalen en niet in termijnen voldoen verliezen hun korting van 4 procent. De afschaffen van de zogeheten betalingskorting vpb levert de schatkist jaarlijks 160 miljoen euro op, zo blijkt uit de begrotingsstukken.

Het kabinet stelt dat het kortingspercentage van 4 procent, dat is gebaseerd op de invorderingsrente, veel hoger is dan de rente die in de markt verschuldigd is. Bedrijven die in staat zijn het hele bedrag vooruit te betalen hebben daardoor een flink voordeel ten opzichte van ondernemingen die dat niet kunnen.

Een andere opvallende maatregel die het kabinet neemt is de verhoging van het tarief in de zogeheten innovatiebox. Winst behaald uit innovatieve activiteiten worden door de fiscus lager belast dan ‘gewone’ winsten. Het kabinet wil het tarief echter verder verhogen, van 7 naar 9 procent. Voordat het kabinet aantrad bedroeg het tarief nog 5 procent.

Slecht nieuws

Voor bedrijven valt op deze Prinsjesdag vooral slecht nieuws te melden. Eerder was al bekend geworden dat de winstbelasting voor bedragen boven 200.000 euro in 2020 toch niet daalt. Dit gebeurt pas een jaar later, in 2021: dan gaat het tarief van 25 naar 21,7 procent. Die stap is echter minder groot dan de verlaging naar 20,5 procent die vorig jaar nog werd aangekondigd. Het verlaagde vpb-tarief, voor winsten tot 200.000 euro, daalt overigens wel volgens planning. Dit tarief gaat van 19 naar 16,5 procent.

Daarnaast beperkt het kabinet de mogelijkheden voor multinationals om verliezen van buitenlandse dochterondernemingen in Nederland te verrekenen. Door gebruik te maken van deze verliesregeling bleek dat bedrijven als Shell, Philips en Akzo Nobel hier niet of nauwelijks belasting betalen. Het kabinet neemt een wetsvoorstel van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels over, waardoor verliezen die bedrijven leiden buiten de Europese Unie helemaal niet meer verrekend kunnen worden.

Zelfstandigen

Ook voor ondernemers die als zelfstandige actief zijn is er slecht nieuws: het kabinet gaat de zelfstandigenaftrek, een belastingkorting voor zzp’ers, stapsgewijs afbouwen naar 5000 euro. Vanaf volgend jaar gaat de aftrek jaarlijks met 250 euro omlaag. Dit verlies wordt deels gecompenseerd doordat de arbeidskorting voor alle werkenden, inclusief zelfstandigen, in 2021 met 106 euro omhoog gaat en in 2022 met 73 euro.

De opbrengst van de beperking van de zelfstandigenaftrek op lange termijn wordt door het kabinet gereserveerd om in de toekomst aanvullende maatregelen in het zzp-dossier te kunnen nemen. Hiervoor wordt echter een advies afgewacht van de Commissie Regelulering van werk, in Den Haag beter bekend als de commissie-Borstlap, die dit najaar advies uitbrengt over de arbeidsmarkt van de toekomst.