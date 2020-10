Belastingdienst gaat beschermde status ‘homogenezers’ onderzoeken en zo nodig afpakken

De Belastingdienst gaat onderzoeken of geloofsinstellingen die homogenezingstherapie aanbieden hun status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan worden afgepakt. In dat geval zullen deze, vaak aan kerken gelieerde genootschappen hun belastingvoordeel verliezen bij schenkingen en erfenissen.

VVD-Kamerlid Helma Lodders trok naar aanleiding van een alarmerend verhaal op deze nieuwssite aan de bel bij het kabinet. De Gelderlander liet drie slachtoffers van ‘homogenezing’ aan het woord en concludeerde op basis van eigen onderzoek dat meerdere organisaties die dit soort praktijken aanbieden een ANBI-status hebben. Lodders zei ‘misselijk’ van het verhaal te zijn geworden: ,,Het kan echt niet dat we fiscale subsidie geven om mensen af te leren wie ze zijn.”

Verbieden

Staatssecretaris Hans Vijlbrief zegt het daarmee eens te zijn. Daarom zal de Belastingdienst een onderzoek starten. Dat zal zich in eerste instantie richten op evangeliegemeente De Deur en Stichting De Vluchtheuvel, die beide in het verhaal van de krant opduiken. ,,Als blijkt dat er praktijken plaats vinden die niet passen bij een ANBI, dan zal gekeken worden of de ANBI-status ingetrokken kan worden”, aldus Vijlbrief.

Als dat echter niet kan, zullen andere maatregelen getroffen dienen te worden, stelt Vijlbrief. Welke is echter niet duidelijk. Volgens de VVD moet homogenezing bij wet verboden worden, maar de christelijke partijen in de coalitie zijn nog niet zover. Zij willen eerst een onderzoek afwachten dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nog naar Tweede Kamer stuurt. Volgens GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok had dat onderzoek er al in juni moeten hebben gelegen. Vijlbrief stelt in een reactie dat hij zijn CDA-collega op zal roepen zo snel mogelijk met de bevindingen over de brug te komen.

In de Kamer heerst brede verontwaardiging nu gebleken is dat er nog altijd organisatie actief zijn die beweren dat een seksuele geaardheid genezen kan worden. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer spreekt van ‘schandelijk en walgelijke praktijken’. SP’er Jasper van Dijk vindt dat de Belastingdienst niet alleen de instellingen onder de loep moet nemen die nu in het vizier zijn, maar actief onderzoek gaat doen.

SGP: voorbarig en onzorgvuldig

De SGP vindt het als enige partij ‘opmerkelijk’ dat Vijlbrief de Belastingdienst ‘op basis van één krantenartikel’ in actie laat komen. Volgens Kamerlid Stoffer is het beter om het onderzoek van De Jonge af te wachten en is de aankondiging van de staatssecretaris ‘voorbarig en onzorgvuldig’. Vijlbrief is het daarmee niet eens. ,,We hebben door het artikel aanwijzingen dat dit gebeurt, het past bij de rol van de Belastingdienst dat die hier naar kijkt.”

