‘Belastingdienst op bezoek bij ouders met zwartgelakt dossier’

Dat zei staatssecretaris Menno Snel van Financiën na afloop van de ministerraad. ,,Bij deze 150 mensen gaan we langs. Ze krijgen vandaag of morgen nog een telefoontje met de vraag of ze daar prijs op stellen.” De D66-bewindsman zei dat het hem een goed idee lijkt als ook managers van de Belastingdienst zo’n huisbezoek afleggen.

Persoonlijk dossier

Volgens Snel werden de passages en pagina’s ‘gelakt’ omdat er persoonsgegevens, vertrouwelijke informatie over derden en namen van medewerkers van de dienst Toeslagen in stonden. Snel noemde de ophef die daarover ontstond ‘begrijpelijk’. Later bleek dat er in de tekst die wel leesbaar was, ook persoonsgegevens van derden te zien waren. Een verontwaardigde Tweede Kamer gaat woensdagmiddag met Snel in debat over de kwestie.