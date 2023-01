België zet blunder tijdens bezoek van Rutte recht: Nederlandse vlag hing op z'n kop

Waren de Belgen wellicht verward door de vele Nederlandse vlaggen in het buitengebied, die uit protest massaal ondersteboven zijn gehangen? De twee liberalen poseerden gisteren in De Croos ambtswoning in Brussel handenschuddend voor de Nederlandse, Belgische en Europese vlag. De Nederlandse driekleur bleek echter omgekeerd te hangen, alsof het ook hier om een boerenprotest ging. Op het ‘excuusfilmpje’ staat De Croo nu voor de correct opgehangen Nederlandse vlag.