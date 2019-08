‘Bereid kinderen via ‘natte’ gymlessen voor op zwemmen in open water’

Directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland is het hiermee eens. ,,Zwemmen in open water is echt iets anders dan in een zwembad ronddobberen. Mensen schrikken ook vaak van de omstandigheden, dus moet je ze leren op een verstandige manier om te gaan met de elementen. Ik ben blij dat de landelijke politiek aandacht heeft voor deze vorm van zwemveiligheid. Dat is hard nodig.”



Want het aantal verdrinkingen lag in 2018 beduidend hoger dan in voorgaande jaren. Dat kwam deels door het mooie weer, maar er is ook een trend te zien dat de zwemvaardigheid afneemt. Van Nispen pleit er daarom ook voor dat alle zwemlesaanbieders gaan voldoen aan de eisen van het Nationaal Zwemdiploma en zich daarbij aansluiten.



,,Iedereen mag nu een zwemdiploma uitgeven. Terwijl ouders vaak denken dat het zwembad waar hun kind les krijgt, automatisch aangesloten is bij het landelijke diploma", aldus woordvoerder Marjolein van Tiggelen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. ,,Maar er is echt een verschil in kwaliteit. Dus is het essentieel dat het Zwem-ABC overal de standaard is.”



Van Nispen zal zijn plan aan het kabinet aanbieden.