Bernie Sanders (77) doet opnieuw gooi naar presidentschap VS

Sanders deed in 2016 eveneens een poging om in het Witte Huis te komen, maar toen verloor hij de Democratische voorverkiezingen van Hillary Clinton, die op haar beurt werd verslagen door Donald Trump. Nadat Clinton tot de kandidaat van de Democraten was gekozen, kreeg ze steun van Sanders .

Sanders haalde vorige maand tijdens een speech naar aanleiding van de Amerikaanse nationale feestdag Martin Luther Kingdag keihard uit naar president Trump, die hij een racist noemde. Volgens hem probeert Trump ‘bewust en agressief mensen te verdelen op basis van huidskleur, geslacht, nationaliteit, religie of seksuele voorkeur’. Sanders: ,,Vandaag praten we over gerechtigheid en over racisme, en het spijt me zeer te moeten zeggen dat we een president hebben die racistisch is.’’