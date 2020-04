Bestuur 50Plus zet voorzitter provincie Utrecht uit de partij

Vanmiddag laat Leerkes aan deze site weten dat hij in beroep wil gaan tegen het opzeggen van zijn lidmaatschap tegen zijn wil. ,,Ik zal me hier niet bij neerleggen en laat me informeren over de mogelijkheden. Ook mijn goede naam is in het geding.”



Volgens het voormalig 50Plus-lid heeft hij alleen een passage uit de mail van Dales aan Van Brenk openbaar gemaakt, omdat daarin staat dat Leerkes kandidaat is voor de kieslijst van de Tweede Kamer.



,,Dat is geheime informatie en mag Dales helemaal niet weten, omdat hij zelf ook kandidaat is. Ik heb hem daarop aangesproken, maar kreeg geen reactie. Toen heb ik een open brief binnen de partij gestuurd om de kwestie aan de kaak te stellen.”



Overigens is Leerkes ervan overtuigd dat hij aan de kant is gezet omdat hij kritisch is op het handelen van de partijvoorzitter. ,,En terecht. Ik sta nu buitenspel, maar anderen binnen 50Plus zullen het verzet doorzetten.”