Bestuur jongeren Forum voor Democratie: Onderzoek naar antisemitische uitingen leden

Kick Out Zwarte Piet walgt van 'racisti­sche' Facebook­post CDA-medewerker: 'Wij zijn sprakeloos’

17 november Een medewerker van een Limburgse CDA-fractie is tegen de lamp gelopen nadat hij op Facebook een aanhanger van Kick Out Zwarte Piet uitlachte. Jeroen van Eijkelenburg, kandidaat raadslid voor CDA Meerssen, heeft op last van zijn eigen fractie het omstreden bericht verwijderd. ,,Wij hebben hier niets mee te maken en vinden het schandalig wat ons lid op Facebook heeft geschreven”, laat raadslid Agnes Jonkhout aan deze site weten.