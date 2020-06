Bestuurders kijken wel uit wat ze voortaan via de app sturen

De ministers in het kabinet zijn zich er voortdurend van bewust dat alles wat zij op papier zetten of intikken op een computer of telefoon ooit door anderen gelezen kan worden. ,,Het is überhaupt heel verstandig voor iedereen, ook voor niet-politici, om goed na te denken over wat je uitwisselt via Whatsapp’’, zegt minister Ank Bijleveld (Defensie).