Beter laat dan nooit: ‘Goed dat Rutte de fouten van de overheid erkent’

,,Lang hebben we gezegd: we waren bezet, wat hadden we anders moeten doen? Maar het is helaas zo dat Nederlandse overheidsdienaren de Jodenvervolging hebben gefaciliteerd’’, zegt historicus Peter Romijn, hoofd van de onderzoeksafdeling bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). ,,Er is onder ambtenaren en burgemeesters weinig verzet geweest.’’